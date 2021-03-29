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Posted 29 марта 2021, 06:18

Published 29 марта 2021, 06:18

Modified 20 августа, 13:07

Updated 20 августа, 13:07

Новые штрафы за перекрытие проезда мусоровозам предложили ввести в Приморье

Новые штрафы за перекрытие проезда мусоровозам предложили ввести в Приморье

29 марта 2021, 06:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мусор
В Приморском крае предложили ввести административную ответственность за перекрытие проезда спецтехники к местам скопления твёрдых бытовых отходов. Законопроект обсуждается на портале оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в Приморье — принять участие может любой желающий.

В минэкономразвития региона рассказали, что законопроект предлагает ввести административную ответственность физических, юридических и должностных лиц за размещение автомобилей рядом с местами скопления мусора и когда транспорт мешает забору отходов мусоровозом.

«Учитывая рельеф населенных пунктов Приморского края и застройку территорий, количество автотранспорта, находящегося в собственности граждан, в настоящее время остро стоит вопрос о доступности проезда специализированной техники к местам накопления твердых коммунальных отходов», — заявили специалисты.

За перекрытие проезда мусоровозам могут грозить штрафы: от 1 до 3 тысяч рублей для граждан, от 3 до 10 тысяч для должностных лиц, от 10 до 50 — для юридических лиц.

Проект нового закона также предлагает установить правила благоустройства территории муниципального образования Приморского края для регулирования вопросов создания и содержания площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Принять участие в обсуждение законопроекта могут все желающие по ссылке.

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#Здоровье и экология#Приморский край#Владивосток#Новости#Штрафы#Мусор#Законодательство#Переработка мусора
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