«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету отдалённый поселок Приморья

«Строительство оптики к удаленным населенным пунктам — комплексная, часто непростая задача. Для обеспечения единственного населённого пункта Востокского городского поселения линии связи прокладывались через лесные массивы, сквозь сопки и болота, часто — при чрезвычайно суровой погоде. Появление скоростного интернета — это важный шаг к повышению качества жизни в поселке. Теперь почти четыре тысячи человек, проживающие в Востоке, не покидая населенный пункт, смогут записаться на прием к врачу, воспользоваться госуслугами. В этом году мы продолжим работу по строительству оптики в малых населенных пунктах края», — рассказал директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.