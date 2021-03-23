«Ростелеком Ключ» сделает дома в Приморье «умными»

«Сейчас мы делаем в квартире ремонт. И умный домофон нам очень помогает. Я делаю временные коды для того, чтобы могли прийти строители, если нет на месте прораба, вижу, когда рабочие приходят и уходят. Кроме того, мы с соседями оценили преимущества камеры в домофоне — очень удобно контролировать порядок на придомовой территории. Например, по записи с камеры видно, кто повредил машину, оставил строительный мусор или испортил общее имущество. С записью легче решать спорные ситуации, так как все видно. Возле дома и в подъезде порядок», — рассказала жительница Благовещенска Мария.