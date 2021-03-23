«Ростелеком Ключ» сделает дома в Приморье «умными»

«Ростелеком Ключ», по словам представителей компании — это удобный и многофункциональный сервис управления и контроля за домом и придомовой территорией, в который входят умный домофон, умный шлагбаум, умные счетчики и комплексное видеонаблюдение. Все продукты реализованы на одной платформе и доступны жителям в едином приложении для смартфона.
Специалисты сообщили, что сервис призван обезопасить придомовые территории, решить проблемы с парковкой и не допустить в дома нежелательных посетителей.
Система уже работает в четырех регионах Дальнего Востока: в Приморье, Якутии, Амурской области и Камчатском крае. В ближайшее время её должны запустить в Хабаровском крае, Сахалинской и Магаданской областях.
«„Ростелеком Ключ“ — это современный сервис, который позволяет сформировать цифровую систему для безопасного и комфортного проживания в многоквартирном доме. С помощью приложения пользователи могут просматривать видео с камер видеонаблюдения, открывать домофон и шлагбаум, передавать показания счетчиков. Одно из главных преимуществ системы — это безопасность. Это очень актуально для семей с детьми. Только подумайте — родители всегда будут знать, кому дети открывали дверь в их отсутствие, могут посмотреть видео с детской площадки и узнать, как и где проводит время ребенок», — рассказал директор по работе с массовым сегментом МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Баир Аюшеев.
«Умный домофон» позволяет удалённо открыть входную дверь, — домофон фиксирует всех гостей, ведёт видеозапись всех посещений и сохраняет данные в архиве. Для того, чтобы коды не попали в распоряжение посторонних, в приложении можно создать гостевые пропуски. Панель умного домофона оборудована антивандальным корпусом, кнопкой SOS — для экстренного вызова помощи, встроенной камерой видеонаблюдения с высоким разрешением и системой ночного видения.
Такие домофоны уже работают во Владивостоке, Уссурийске, Якутске, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском.
«Умный шлагбаум» открывается через мобильное приложение, а также пропускает автомобили автоматически, распознавая номера автомобилей жильцов или сигналы специальной радиометки. В приложении можно сгенерировать гостевые коды для курьеров, друзей, служб ЖКХ. Экстренные службы смогут попасть на территорию бесприпятственно — шлагбаум опознгает машину и откроется автоматически. Шлагбаум оборудован камерой, поэтому пользователи будут знать, кто заезжает на территорию. Умные шлагбаумы уже есть во Владивостоке и Якутске.
«Умные счетчики» самостоятельно ведут учёт потребления электроэнергии, воды и газа и автоматически передают данные в управляющую организацию. Проверить актуальную информацию о потреблении ресурсов жильцы могут в любой момент в мобильном приложении.
С помошью системы «Комплексного видеонаблюдения» жильцы могут обезопасить дом и придомовую территорию — видеокамеры устанавливают на домах, парковках, детских площадках и жильцы могут следить за своей территорией в приложении смартфона.
Первые дома на Дальнем Востоке уже подключили к «Ростелеком Ключ». Преимущество передовых систем оценили жители Владивостока, Уссурийска, Якутска, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского.
«Сейчас мы делаем в квартире ремонт. И умный домофон нам очень помогает. Я делаю временные коды для того, чтобы могли прийти строители, если нет на месте прораба, вижу, когда рабочие приходят и уходят. Кроме того, мы с соседями оценили преимущества камеры в домофоне — очень удобно контролировать порядок на придомовой территории. Например, по записи с камеры видно, кто повредил машину, оставил строительный мусор или испортил общее имущество. С записью легче решать спорные ситуации, так как все видно. Возле дома и в подъезде порядок», — рассказала жительница Благовещенска Мария.
В ближайшем будущем система появится и в других регионах Дальнего Востока. По словам Баира Аюшеева, подключить «Ростелеком Ключ» можно к любому дому в любой точке России. Для этого надо провести общее собрания жильцов и большинством проголосовать за установку системы. Требование к подключению одно — наличие в доме широкополосного интернета.
«Ростелеком Ключ» может работать в самых разных условиях — по словам сотрудников компании, система не переставала работать, когда не улице было -50 градусов. Кроме того, система ненавязчива и будет удобна для всех, а кто не захочет её использовать, может продолжать эксплуатацию старых устройств.
«Конечно, у пользователей всегда есть альтернатива. Мы никого не оставляем без внимания. Например, при установке Умного домофона всем жильцам выдается комплект ключей (брелоки). Также житель без смартфона может установить домофонную трубку. Если ключей недостаточно или вы его потеряли, можно приобрести новые», — отметил Аюшеев.
В зависимости от технического решения — что именно выберут жильцы, цена на установку и подключение системы может варьироваться от 1000 до 2500 рублей.