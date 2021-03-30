Более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Приморье

«Вакцинация в крае набирает обороты, жители активно записываются. В тех пунктах, где обслуживаемое число жителей большое и граждане более активно иммунизируются, могут возникать временные перебои с вакциной, но поставки препарата в край продолжаются. Поэтому массового ажиотажа и остановки вакцинации не будет», — подчеркнула заместитель председателя Правительства — министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.
Прививки поставили 56 943 жителей края, из них более 40 тысяч уже завершили иммунизацию, то есть сделали две прививки.
Напомним, что интервал между первой и второй прививкой должен составлять не менее 21 дня. По информации разработчика вакцины «Гам-КОВИД-Вак», временной интервал может доходить до двух месяцев, что не повлияет на эффективность препарата.