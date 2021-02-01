В Приморье продолжается вакцинация от COVID-19

В Приморье продолжается вакцинация от COVID-19

Сегодня, 17:39
Здоровье и экология
Photo: Правительство Приморского края
Первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» уже вакцинировались 6 236 чел.
В 34 медицинских учреждениях Приморья развернуты кабинеты для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По состоянию на 1 февраля в крае первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» уже вакцинировались 6 236 человек, вторым компонентом — 377 человек.

В регион в январе поступило 32 738 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Для иммунизации жителям Приморья следует записаться в лист ожидания, сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края. Это можно сделать обратившись в поликлинику по месту прописки, работы или учебы или на портале Госуслуги.

«Увеличение количества кабинетов вакцинации будет продолжаться с учетом поставок медицинского холодового оборудования, которое позволяет соблюдать условия хранения вакцины. Также разрабатывается план организации выездных мобильных пунктов для доступности иммунизации жителей отдаленных территорий и коллективов предприятий», — прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Тамара Курченко.

В настоящее время в Приморье пункты вакцинации развернуты на базе 34 медицинских краевых учреждений:

— Владивостокская поликлиника № 1 (по трем адресам);

— Владивостокская поликлиника № 3;

— Владивостокская поликлиника № 4;

— Владивостокская поликлиника № 6 (по двум адресам);

— Владивостокская поликлиника № 9

— Владивостокская больница № 3;

— Краевая клиническая больница № 2;

— Арсеньевская городская больница;

— Дальнереченская центральная городская больница;

— Дальнегорская центральная районная больница;

— Артемовская городская больница № 1;

— Артемовская городская больница № 2;

— Анучинская центральная районная больница;

— Кировская центральная районная больница;

— Красноармейская центральная районная больница;

— Лесозаводская центральная городская больница;

— Михайловская центральная районная больница;

— Находкинская городская больница;

— Октябрьская центральная районная больница;

— Пограничная центральная районная больница;

— Партизанская городская больница № 1;

— Пожарская центральная районная больница;

— Пластунская районная больница;

— Спасская городская поликлиника;

— Спасская центральная районная поликлиника;

— Черниговская центральная районная больница;

— Уссурийская центральная городская больница;

— Хасанская центральная районная больница;

— Хорольская центральная районная больница;

— Яковлевская центральная районная больница;

— Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Владивостока;

— Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Владивостока Уссурийска;

— Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук;

— Региональный медицинский центр «Лотос».

Напомним, на заседании оперативного штаба 1 февраля Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований контролировать ход прививочной кампании. О проведенной работе они будут докладывать ежедневно.

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