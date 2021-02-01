В Приморье продолжается вакцинация от COVID-19

В регион в январе поступило 32 738 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Для иммунизации жителям Приморья следует записаться в лист ожидания, сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края. Это можно сделать обратившись в поликлинику по месту прописки, работы или учебы или на портале Госуслуги.
«Увеличение количества кабинетов вакцинации будет продолжаться с учетом поставок медицинского холодового оборудования, которое позволяет соблюдать условия хранения вакцины. Также разрабатывается план организации выездных мобильных пунктов для доступности иммунизации жителей отдаленных территорий и коллективов предприятий», — прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Тамара Курченко.
В настоящее время в Приморье пункты вакцинации развернуты на базе 34 медицинских краевых учреждений:
— Владивостокская поликлиника № 3;
— Владивостокская поликлиника № 4;
— Владивостокская поликлиника № 6 (по двум адресам);
— Владивостокская поликлиника № 9
— Владивостокская больница № 3;
— Краевая клиническая больница № 2;
— Арсеньевская городская больница;
— Дальнереченская центральная городская больница;
— Дальнегорская центральная районная больница;
— Артемовская городская больница № 1;
— Артемовская городская больница № 2;
— Анучинская центральная районная больница;
— Кировская центральная районная больница;
— Красноармейская центральная районная больница;
— Лесозаводская центральная городская больница;
— Михайловская центральная районная больница;
— Находкинская городская больница;
— Октябрьская центральная районная больница;
— Пограничная центральная районная больница;
— Партизанская городская больница № 1;
— Пожарская центральная районная больница;
— Пластунская районная больница;
— Спасская городская поликлиника;
— Спасская центральная районная поликлиника;
— Черниговская центральная районная больница;
— Уссурийская центральная городская больница;
— Хасанская центральная районная больница;
— Хорольская центральная районная больница;
— Яковлевская центральная районная больница;
— Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Владивостока;
— Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Владивостока Уссурийска;
— Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук;
— Региональный медицинский центр «Лотос».
Напомним, на заседании оперативного штаба 1 февраля Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований контролировать ход прививочной кампании. О проведенной работе они будут докладывать ежедневно.