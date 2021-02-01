В Приморье продолжается вакцинация от COVID-19

В регион в январе поступило 32 738 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Для иммунизации жителям Приморья следует записаться в лист ожидания, сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края. Это можно сделать обратившись в поликлинику по месту прописки, работы или учебы или на портале Госуслуги.