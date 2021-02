В Приморье продолжается вакцинация от COVID-19

В 34 медицинских учреждениях Приморья развернуты кабинеты для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По состоянию на 1 февраля в крае первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» уже вакцинировались 6 236 человек, вторым компонентом — 377 человек.

В регион в январе поступило 32 738 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Для иммунизации жителям Приморья следует записаться в лист ожидания, сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края. Это можно сделать обратившись в поликлинику по месту прописки, работы или учебы или на портале Госуслуги. «Увеличение количества кабинетов вакцинации будет продолжаться с учетом поставок медицинского холодового оборудования, которое позволяет соблюдать условия хранения вакцины. Также разрабатывается план организации выездных мобильных пунктов для доступности иммунизации жителей отдаленных территорий и коллективов предприятий», — прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Тамара Курченко. В настоящее время в Приморье пункты вакцинации развернуты на базе 34 медицинских краевых учреждений: — Владивостокская поликлиника № 1 (по трем адресам); — Владивостокская поликлиника № 3; — Владивостокская поликлиника № 4; — Владивостокская поликлиника № 6 (по двум адресам); — Владивостокская поликлиника № 9 — Владивостокская больница № 3; — Краевая клиническая больница № 2; — Арсеньевская городская больница; — Дальнереченская центральная городская больница; — Дальнегорская центральная районная больница; — Артемовская городская больница № 1; — Артемовская городская больница № 2; — Анучинская центральная районная больница; — Кировская центральная районная больница; — Красноармейская центральная районная больница; — Лесозаводская центральная городская больница; — Михайловская центральная районная больница; — Находкинская городская больница; — Октябрьская центральная районная больница; — Пограничная центральная районная больница; — Партизанская городская больница № 1; — Пожарская центральная районная больница; — Пластунская районная больница; — Спасская городская поликлиника; — Спасская центральная районная поликлиника; — Черниговская центральная районная больница; — Уссурийская центральная городская больница; — Хасанская центральная районная больница; — Хорольская центральная районная больница; — Яковлевская центральная районная больница; — Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Владивостока; — Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Владивостока Уссурийска; — Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук; — Региональный медицинский центр «Лотос». Напомним, на заседании оперативного штаба 1 февраля Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований контролировать ход прививочной кампании. О проведенной работе они будут докладывать ежедневно.

