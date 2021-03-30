Яблоневый сад по белорусской технологии обустроят в Партизанском районе Приморья

Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц заявил, что фруктовый сад будет открыт именно в Партизанском районе, потому что специалисты института плодоводства Беларуси выбрали эту территорию, посчитав её подходящей по характеристикам почвы и климата.