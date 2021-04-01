Приморским семьям помогут приобрести жильё в 2021 году

В ведомстве отметили, что сертификаты на социальные выплаты предоставляют в большинстве муниципалитетов края. С 2020 года средства на покупку или строительства жилья выделяют Арсеньевский, Артемовский, Владивостокский, Дальнегорский, Лесозаводский, Находкинский, Партизанский и Уссурийские городские округа, Спасск-Дальний, Лазовский, Хорольский, Тернейский, Анучинский и Чугуевский муниципальные округа, ЗАТО Фокино, Михайловский, Партизанский, Черниговский, Шкотовский и Яковлевский районы, а также Лучегорское, Славянское и Посьетское городские поселения.