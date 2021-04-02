В Восточном военном округе начался весенний призыв

Кроме того, медицинский персонал и все сотрудники военных комиссариатов провакцинированы в первоочередном порядке. Новобранцы, не прошедшие вакцинацию до призыва, будут привиты в воинских частях, с учетом их желания. На сборных пунктах спланировано тестирование всех призывников, убывающих в войска, на наличие коронавирусной инфекции. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку. На сборных пунктах, как и в предыдущем году, будут проводиться мероприятия по специальной обработке территории и помещений подразделениями войск РХБ защиты.