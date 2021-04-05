ФНС: Декларационная кампания 2021 года продолжается в России

«Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года. Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года», — сообщили в Федеральной налоговой службе.