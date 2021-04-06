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Тральщик ТОФ отстрелялся в заливе Петра Великого

6 апреля 2021, 05:32
Фото: mil.ru
В заливе Петра Великого он выполнил серию артиллерийских упражнений
Базовый тральщик Тихоокеанского флота выполнил упражнения артиллерийских стрельб в заливе Петра Великого.

В акватории залива Петра Великого экипаж базового тральщика БТ-114 Тихоокеанского флота в рамках отработки морских элементов второй курсовой задачи выполнил серию артиллерийских стрельб.

Тральщик огнем артиллерии поразил сбрасываемую парашютную мишень, провёл стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводную цель условного противника и уничтожил морскую плавающую мину, представляющую опасность для судоходства.

Также экипаж корабля отработал действия против минных заграждений условного противника: выполнил поиск и уничтожение морских донных мин с использованием контактных и неконтактных тралов.

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