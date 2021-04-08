Для переезда в Златоглавую дальневосточником придется продать две-три квартиры

Специалисты подсчитали, сколько стоит жилье в столице России, если измерять его в «квартирах в регионах». Как выяснилось, самое меньшее — две квартиры придется продать жителям некоторых регионов для комфортного переезда в Москву, рассказали @ria_realty в консалтинговой компании SRG.