«Карта убитых дорог» Приморья пополнилась новыми точками

Так, на улице Тухачевского на участках большой протяженности присутствуют глубокие трещины и выбоины на поверхности асфальтового покрытия дороги, на многих участках ямы, выбоины и другие заглубления в асфальте представляют собой единую «сетку», которая существенно снижает пропускную способность соответствующего участка дороги, вынуждает водителей снижать скорость и маневрировать на дороге, в том числе и выезжая на встречную сторону движения. Усугубляет ситуацию и то, что на указанных участках нет разметки, которая определяла бы направления движения по полосам и четко разделяла бы встречные потоки. Естественно, в таких условиях говорить о безопасности движения сложно.