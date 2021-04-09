zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Карта убитых дорог» Приморья пополнилась новыми точками

9 апреля 2021, 02:33
Фото: сайт ОНФ
Общественный контроль выявил нарушения на дорогах Владивостока
Как сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта в Приморском крае, активисты движения в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели рейд по улицам и дорогам Владивостока, оценив их состояние после зимы. Общественный контроль выявил большое количество нарушений.

Общественники осмотрели дорожное полотно и тротуары на улице Тухачевского и Партизанском проспекте.

«На данных дорожных участках установлено несоответствие дорожного полотна нормам ГОСТ Р 50597-2017 „Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля“. Нарушения носят системный характер и вызывают реальную опасность повышения аварийности на данных улицах, создают трудности для участников дорожного движения», — отметил член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Приморском крае Роман Улькин.

Так, на улице Тухачевского на участках большой протяженности присутствуют глубокие трещины и выбоины на поверхности асфальтового покрытия дороги, на многих участках ямы, выбоины и другие заглубления в асфальте представляют собой единую «сетку», которая существенно снижает пропускную способность соответствующего участка дороги, вынуждает водителей снижать скорость и маневрировать на дороге, в том числе и выезжая на встречную сторону движения. Усугубляет ситуацию и то, что на указанных участках нет разметки, которая определяла бы направления движения по полосам и четко разделяла бы встречные потоки. Естественно, в таких условиях говорить о безопасности движения сложно.

Не лучше ситуация на Партизанском проспекте — помимо убитого асфальтового покрытия, здесь немало серьезных проблем с техническими проемами на дороге — колодцами, решетками ливневой канализации и др. Многие из них провалились, отсутствуют или сдвинуты крышки на колодцах. Это опасно особенно в ночное время или в туман.

«Мы направили в адрес главы Владивостокского городского округа и в УГИБДД УМВД по городу Владивостоку информацию по результатам рейда и материалы фотофиксации и предложили скорейшим образом осуществить необходимые ремонтные мероприятия и привести дорожное полотно на данных участках в соответствие с требованиями вышеуказанного национального стандарта», — резюмировал Улькин.

Материалы по теме
На дорогах России появился новый знакВо Владивостоке ищут подрядчика для строительства новых дорог в районе ПатроклаВ Приморье начался ремонт дорог
#Новости#Владивосток#Автомобили#Автобус#Ликвидация#Транспорт#Дороги#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56