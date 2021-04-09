Мэр Владивостока поручил завершить благоустройство Покровского парка до 1 сентября

«Покровский парк — уникальный зеленый уголок с большой историей. В прошлом году впервые за много лет началась работа по его благоустройству. Здесь частично восстановили освещение, отремонтировали одну из пешеходных зон. В этом году работы должны быть продолжены. Большое внимание необходимо уделить озеленению парка. Также прошу рассмотреть возможность создания в парке пространства для выгула домашних животных», — сказал Гуменюк.