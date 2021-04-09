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Мэр Владивостока поручил завершить благоустройство Покровского парка до 1 сентября

9 апреля 2021, 06:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мэр Владивостока Олег Гуменюк поручил завершить благоустройство Покровского парка до конца лета. В парке должны создать общественную зону для прогулок и отдыха, но при этом сохранить исторический облик. Работы планируют начать в мае.

«Покровский парк — уникальный зеленый уголок с большой историей. В прошлом году впервые за много лет началась работа по его благоустройству. Здесь частично восстановили освещение, отремонтировали одну из пешеходных зон. В этом году работы должны быть продолжены. Большое внимание необходимо уделить озеленению парка. Также прошу рассмотреть возможность создания в парке пространства для выгула домашних животных», — сказал Гуменюк.

По словам специалистов администрации Владивостока, в парке запланированы ремонт двух пешеходных зон, восстановление освещения, установка малых архитектурных форм, урн и столбов в классическом стиле. Рассматривается вопрос создания экологических троп.

Кроме того, зелёной зоне высадят новые деревья и кустарники, но перед этим специалисты проведут инвентаризацию существующих растений.

«В Покровском парке есть растения, которые в черте города нигде больше не произрастают. Наша задача — их сохранить. Также взамен пострадавших деревьев будут высажены новые. Появятся в парке кустарники и цветники», — рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

Олег Гуменюк заявил, что работы необходимо сделать так, чтобы в будущем парк стал единым частью городского туристического маршрута.

«Постепенно мы должны восстановить Покровский парк. Работы, запланированные на этот год, необходимо выполнить до сентября», — заключил глава города.

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