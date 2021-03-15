Компания из Владивостока будет производить пластик в Индустриальном парке

Договоры о размещении в новых корпусах Индустриального парка заключили еще два предприятия. Компания «Стройинвест» займется производством металлоконструкций. Резидент ТОР «Надеждинская», «Биомикрогели Восток», будет выпускать экологически безопасные реагенты для очистки воды и твердых поверхностей от загрязнений, в том числе для ликвидации аварийных разливов нефти в акваториях.