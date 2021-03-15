Компания из Владивостока будет производить пластик в Индустриальном парке

Компания из Владивостока будет производить пластик в Индустриальном парке

Сегодня, 12:24БизнесФото: erdc.ruПервый резидент приступил к выпуску готовой продукции
Строящийся парк уже присоединили к постоянной электроподстанции

Резидент территории опережающего развития «Надеждинская», Индустриальный парк «Приморье», предоставляющий корпуса для размещения производственных предприятий, подключен к сетям постоянного электроснабжения от подстанции 220 кВ «Промпарк».

Об этом сообщает пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего Востока

Потребление энергии от подстанции мощностью 49,1 МВт, построенной в рамках создания инфраструктуры для резидентов ТОР по договору техприсоединения между КРДВ и «Россети ФСК ЕЭС», позволяет инвестору экономить на тарифе за счет присоединения к единой национальной сети.

Напомним, первым резидентом Индустриального парка, который завершает монтаж оборудования и уже приступил к производству готовой продукции, стал «Приморский завод очистных сооружений». Предприятие по выпуску промышленных и бытовых очистных сооружений разместилось в производственном корпусе площадью 1,5 тыс. кв. метров.

Кроме того, в январе 2022 года на площадку Индустриального парка зайдет компания «Леру». Она займется производством пластиковой упаковки, а также ремонтом и сервисным обслуживанием различного технологического оборудования.

Досье «Золотого Рога»

Общество с ограниченной ответственностью «Леру» (с уставным капиталом в 10000 руб.) действует на рынке уже 8 лет, зарегистрирована и производит изделия из пластмасс на территории Владивостока.

«Мы заключили договор с ООО «Индустриальный парк «Приморье» и ожидаем постройки корпуса, который будет учитывать индивидуальные потребности нашего производства. Самым важным преимуществом работы на данной площадке считаем наличие широких возможностей для кооперации с другими производственными предприятиями — резидентами Индустриального парка. Кроме того, мы рассчитываем получить статус резидента ТОР «Надеждинская», налоговые преференции помогут масштабировать бизнес», — заметил генеральный директор ООО «Леру» Дмитрий Глоба.

Договоры о размещении в новых корпусах Индустриального парка заключили еще два предприятия. Компания «Стройинвест» займется производством металлоконструкций. Резидент ТОР «Надеждинская», «Биомикрогели Восток», будет выпускать экологически безопасные реагенты для очистки воды и твердых поверхностей от загрязнений, в том числе для ликвидации аварийных разливов нефти в акваториях.

Напомним, от современной и высокотехнологичной подстанции 220 кВ «Промпарк» на сегодняшний день запитаны четыре резидента ТОР «Надеждинская» — рыбоперерабатывающие предприятия «Русский минтай» и «Велес Снек», логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров «Газпром гелий сервис», «Индустриальный парк «Приморье».

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ЭкономикаБизнесПромышленностьэлектроэнергияпроизводствольготытарифыТОРинфраструктураэнергетика
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы