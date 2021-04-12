ДВФУ отправляется в «страну возможностей»

«Дальневосточный федеральный университет как один из центров развития Дальнего Востока безусловно поддерживает инициативы президентской платформы „Россия — страна возможностей“ по выявлению и профессиональной реализации талантливой молодежи. Для ДВФУ участие в этих проектах — один из наиболее серьезных инструментов развития талантов: студенты побеждают в олимпиаде „Я — профессионал“, абитуриенты — в олимпиаде НТИ, а проректоры успешно показывают себя в финалах „Лидеров России“. Это актуальный и действенный социальный лифт, открывающий талантливым людям путь к успеху. Уверен, что новые договоренности станут очередным значимым шагом к формированию сообщества лидеров будущего на Дальнем Востоке», — прокомментировал ректор университета Никита Анисимов.