Во Владивостоке некоторые учреждения допобразования переедут

«Всего помещений, которые вызывали беспокойство, 23. И с каждым сейчас вопрос решается отдельно. Предварительно могу сказать, что все их удалось сохранить. И только трем будут предложены места по соседству. В любом случае педагоги не останутся без работы, а дети — без любимых педагогов и коллективов», — подчеркнул Олег Гуменюк.