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Цены на продукты в Приморье продолжают расти

13 апреля 2021, 23:10
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
За месяц подсолнечное масло подорожало на 2%
Специалисты Приморскстата провели в регионе анализ цен на товары, продукты и услуги.

В марте индекс потребительских цен на товары и услуги в Приморском крае составил 100.6% к предыдущему месяцу. Об этом говорится в сообщении Приморскстата.

Цены на продовольственные товары в марте выросли в целом на 0.9%. Лидирующую позицию в этом списке занял картофель, подорожав на 16%. Среди остальной плодоовощной продукции отмечен рост на капусту свежую, морковь и зелень на 4-5%. При этом сохранилась начавшаяся в феврале тенденция снижения цен на свежие огурцы и помидоры (на 7% и 8%, соответственно).

Из мясных продуктов наиболее подорожали мясо птицы и печень говяжья — почти на 6%. Рост цен на яйца на 3% российские производители объяснили сокращением поголовья из-за птичьего гриппа, а также подорожанием кормов.

В сегменте рыбопродукции увеличение цен произошло на рыбу мороженую неразделанную, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кальмары мороженые — на 4-6%.

Несмотря на принимаемые Правительством Российской Федерации меры, призванные зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло, за месяц подсолнечное масло подорожало на 2%, сахар — на 7%.

Проезд в поездах дальнего следования подорожал на 3%, в такси — на 4%.

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