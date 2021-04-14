Цены на продукты в Приморье продолжают расти

Цены на продовольственные товары в марте выросли в целом на 0.9%. Лидирующую позицию в этом списке занял картофель, подорожав на 16%. Среди остальной плодоовощной продукции отмечен рост на капусту свежую, морковь и зелень на 4-5%. При этом сохранилась начавшаяся в феврале тенденция снижения цен на свежие огурцы и помидоры (на 7% и 8%, соответственно).