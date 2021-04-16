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За уклонение от бизнес-переписи приморцам придется ответить перед законом

16 апреля 2021, 00:55
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Экономическая перепись во Владивостоке идет крайне вяло
Приморскстат продолжает принимать отчеты от субъектов малого предпринимательства в ходе проведения экономической переписи.

Как сообщили газете «Золотой Рог» специалисты, большинство малых предприятий и индивидуальных предпринимателей уже предоставили сведения о своей деятельности — таких более 57 тыс. Близится к завершению перепись в Красноармейском, Дальнереченском и Ханкайском районах.

В крупных населенных пунктах предприниматели менее активны. Во Владивостоке, например, приняли участие в бизнес-переписи 68% респондентов.

У всех субъектов малого бизнеса, еще не представивших отчет, есть время до 30 апреля 2021 года. Доступны все способы предоставления отчета: в электронном виде у операторов электронного документооборота, в бумажном виде и на Едином портале государственных услуг.

По закону уклоняться от сплошного статистического наблюдения нельзя. Это обязательно для всех, кто заявил государству о занятии предпринимательской деятельностью. Начиная с 4 мая к нарушителям отчетной дисциплины будут применяться меры административного воздействия согласно статье 13.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Подробнее о сплошном наблюдении можно узнать на сайте Приморскстата и по телефонам 8(423)243-28-95, 243-26-72.

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