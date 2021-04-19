zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В одном из училищ в Приморье построят большой спорткомплекс с бассейном

19 апреля 2021, 03:22
Фото: сайт Минобороны
Комплекс планируют сдать в 2022 году
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возведут в Уссурийском суворовском военном училище многофункциональный спортивный комплекс с бассейном, тренажерным залом и двумя стрелковыми тирами.

На месте строительства спортивного объекта был установлен памятный камень, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Комплекса планируют сдать в 2022 году.

«В трехэтажном здании будут построены 25-метровый бассейн на 5 дорожек, зал с силовыми и кардиотренажерами, а также два тира — пневматический и электронный. Для безопасной стрельбы и защиты инженерных коммуникаций стрелковые галереи планируется оборудовать броневой антирикошетной и звукопоглощающей системами», — говорится в сообщении.

Кроме основных спортивных площадок предусмотрены гардероб, вестибюль, тренерские и методические кабинеты, раздевалки, душевые, санузлы, звуковая аппаратная, комнаты для хранения оружия, кабинет дежурного врача, кладовые инвентаря.

Строительство нового спорткомплекса — это третий этап создания современной спортивно-физкультурной базы для юных суворовцев.

Напомним, ранее военные строители на территории общевойскового объединения ВВО в Приморье под ключ сдали три общежития казарменного типа в Уссурийске, Сергеевке и Сибирцево, столовую, а также крытый ледовый каток и учебно-тренировочный комплекс в Уссурийском СВУ.

Материалы по теме
В Восточном военном округе начался весенний призывОколо 1700 приморцев будут призваны на военную службуМорская авиация ТОФ начнет проводить тренировки над центром Владивостока
#Новости#Строительство#Образование#Спорт#Минобороны#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56