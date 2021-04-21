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Роза Чемерис подала документы на праймериз

21 апреля 2021, 09:22
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Документы у политика принимала первый заместитель секретаря регионального отделения регионального отделения партии Галина Хохлова

Приморский политик, действующий депутат Думы Владивостока Роза Чемерис подала документы для участия в праймериз партии «Единая Россия» на выборах депутатов в Государственную Думу по 62-му одномандатному округу. По мнению экспертов, выдвижение такого яркого игрока позволит повысить интерес к предварительному голосованию. Документы у Розы Басировны принимала первый заместитель секретаря регионального отделения регионального отделения партии Галина Хохлова.

Как отметила Роза Чемерис, участие в праймериз — для нее честь. Сразу после процедуры подачи документов, политик поделилась своими чувствами в этот момент.

«Чувствую удовлетворение, так как оформление всей необходимой документации, занимает очень много времени. Еще чувствую силу, уверенность, готовность, чувствую и радость. Для меня честь — представлять эту партию на выборах и на предстоящем предварительном голосовании. Я искренне верю, что мы победим! Удачи нам всем. Время пришло!» — сказала депутат.

Вместе с Розой Чемерис документы для участия в праймериз подал и ее муж, Игорь Чемерис. Депутат Законодательного Собрания примет участие в предварительном голосовании, но в краевой парламент.

«Два депутатских созыва подряд мы как экстренно, так и системно работаем над решением насущных и долгосрочных задач, направленных на развитие части территорий ВГО и АГО. Трудимся ради улучшения качества жизни и благополучия населения Трудового, Углового, Артема, поселка Заводской, сел Кролевцы, Суражевка и Ясное, жители которых приходят с обращениями и наказами. Многое уже удалось реализовать, значительную часть наказов исполнить», — отметил Игорь Чемерис.

Накануне, 20 апреля, Роза Чемерис анонсировала свое участие в праймериз на пресс-конференции. Политик сделала ряд громких заявлений. В частности, о том, что во главе города должен стоять хозяйственник, отметив, что пришла пора менять мэра. Кроме того, Роза Чемерис подчеркнула, что сегодня избиратели осознали и четко и ясно дают понять: пройти в органы законодательной власти «как раньше» уже не получится, голосование должно быть конкурентным и прозрачным.

«Поэтому настала пора и кандидатам быть смелыми, начинать свой путь с праймериз, — сказала Роза Чемерис на пресс-конференции. — Лично меня быть смелой заставляет и то, в какой обстановке проходят выборы на округе № 62. Я не хочу, чтобы мои дети видели повторение 2018 года, когда из-за чьих-то политических амбиций регион чуть не превратился в кипящий котел ненависти».

Роза Чемерис уверена: предварительное голосование сегодня — как по стране, так и в Приморском крае –проходит так неоднозначно именно потому, что избиратели желают видеть среди кандидатов новых, не примелькавшихся еще людей, интересных, готовых к честной работе и прозрачному ведению конкуренции.

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