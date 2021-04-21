Роза Чемерис подала документы на праймериз

Накануне, 20 апреля, Роза Чемерис анонсировала свое участие в праймериз на пресс-конференции. Политик сделала ряд громких заявлений. В частности, о том, что во главе города должен стоять хозяйственник, отметив, что пришла пора менять мэра. Кроме того, Роза Чемерис подчеркнула, что сегодня избиратели осознали и четко и ясно дают понять: пройти в органы законодательной власти «как раньше» уже не получится, голосование должно быть конкурентным и прозрачным.