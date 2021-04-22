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Более 50 тысяч приморских семей смогут воспользоваться новыми демографическими мерами поддержки

21 апреля 2021, 23:53
Фото: primorsky.ru
Комплекс новых мер государственной поддержки озвучил президент России Владимир Путин во время оглашения послания к Федеральному Собранию 21 апреля. Глава Приморского края Олег Кожемяко отметил, что они позволят улучшить демографическую ситуацию в регионе.

Так, Путин анонсировал новые выплаты на детей: детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет назначена выплата в размере 5 650 рублей, нуждающимся беременным женщинам предложили выплачивать по 6 350 рублей ежемесячно.

Кроме того, больничный по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет предложено оплачивать в размере 100% от суммы заработка, а семьи с детьми-школьниками смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ученика.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, комментируя послание, отметил, что в крае новыми мерами поддержки смогут воспользоваться около 50 тысяч семей.

«Президентом принято несколько кардинальных решений. Считаю, что для матерей эти новые меры социальной поддержки будут значительным подспорьем. Они будут влиять на численность населения, возможность семьи иметь второго, третьего ребенка. Это позволит решить стратегический вопрос для страны — демографии», — сказал глава региона.

В своём ежегодном послании к Федеральному Собранию президент РФ озвучил меры поддержки населения в условиях восстановления экономики после кризиса COVID-19. Среди главных тем послания: демография, образование, экономическое стимулирование регионов, туризм, экология и международная безопасность.

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