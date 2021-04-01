Приморским семьям помогут приобрести жильё в 2021 году

Приморским семьям помогут приобрести жильё в 2021 году
Сегодня, 14:56ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В 2021 году более 300 миллионов рублей направят на социальные выплаты молодым семьям Приморья. Выплаты пойдут на приобретение жилья для 220 семейных пар, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, сообщили в правительстве региона.

В департаменте по делам молодёжи Приморского края сообщили, что размер выплат составит 30% от расчётной стоимости квартир для молодожёнов, у которых нет детей, и 35% — для семей с детьми.

«Всего в 2021 году на реализацию программы по предоставлению сертификатов на социальные выплаты для приобретения жилья предусмотрено 327 миллионов рублей. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства получат 220 молодых семей», — рассказала глава департамента Елена Томчук.

В ведомстве отметили, что сертификаты на социальные выплаты предоставляют в большинстве муниципалитетов края. С 2020 года средства на покупку или строительства жилья выделяют Арсеньевский, Артемовский, Владивостокский, Дальнегорский, Лесозаводский, Находкинский, Партизанский и Уссурийские городские округа, Спасск-Дальний, Лазовский, Хорольский, Тернейский, Анучинский и Чугуевский муниципальные округа, ЗАТО Фокино, Михайловский, Партизанский, Черниговский, Шкотовский и Яковлевский районы, а также Лучегорское, Славянское и Посьетское городские поселения.

В 2021 году к перечисленным муниципалитетам присоединились Ханкайский муниципальный округ и Ольгинское городское поселение.

Чтобы принять участие в льготной программе, необходимо подать документы в администрацию муниципалитета по месту постоянного жительства.

Получить консультацию по программе можно у специалистов на странице департамента по делам молодёжи.

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Приморский край
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