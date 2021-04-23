Оргкомитет ВЭФ-2021 провёл первое заседание

«VI Восточный экономический форум в этом году пройдет в очном формате, мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня. Сохранение традиционного формата ВЭФ как коммуникационной площадки особенно важно, в том числе в качестве мер поддержки дальневосточного бизнеса. Отмечу, что все мероприятия форума также, как и раньше, будут транслироваться в сети Интернет через официальный сайт Форума. Кроме того, в этом году мы планируем организовать за рубежом отдельные студии ВЭФ, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио», — сказал советник президента РФ, секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.