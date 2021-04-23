Приморские школьники получат по 10 тысяч рублей

Более 200 тысяч школьников Приморья получат выплаты в размере 10 тысяч рублей для подготовки к новому учебному году уже в августе. Такую меру поддержки предложил ввести президент РФ Владимир Путин во время своего послания к Федеральному Собранию.

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