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Приморские школьники получат по 10 тысяч рублей

23 апреля 2021, 00:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
Более 200 тысяч школьников Приморья получат выплаты в размере 10 тысяч рублей для подготовки к новому учебному году уже в августе. Такую меру поддержки предложил ввести президент РФ Владимир Путин во время своего послания к Федеральному Собранию.

По словам сотрудников правительства Приморья, единовременную выплату семьи смогут получить уже в середине августа текущего года. Деньги смогут оформить те, у кого ребёнок школьного возраста и родители будущих первоклассников.

Стоит отметить, что кроме президентской инициативы, в Приморье действуют и региональные меры поддержки — компенсационные выплаты для многодетных семей на подготовку детей к школе. Родители могут компенсировать свои затраты в течение всего года.

Размер краевой выплаты — 5 тысяч рублей на каждого школьника в многодетной семье. Кроме неё, в Приморье предоставляют по 2,5 тысячи рублей на каждого ребёнка в многодетной семье, независимо от его возраста.

«В 2020 году компенсационную выплату в 5 тысяч рублей получили более 4 тысяч многодетных семей Приморья. В текущем году на эти цели запланировано 17 миллионов рублей», — сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики.

Стоит отметить, что финансовая поддержка семьи при рождении ребёнка является ключевой составляющей нацпроекта «Демография». Президент России призвал подготовить в стране целостную систему мер поддержки, чтобы снизить риски бедности для многодетных семей к минимуму.

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