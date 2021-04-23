В Приморье началась подготовка проектов под бюджетные кредиты

«Сейчас готовится вся нормативная база. Скорее всего эта мера поддержки начнет действовать только в новом финансовом году. Предполагается, что будут выдаваться инфраструктурные кредиты регионам под 3% годовых на 15 лет. Однако само название говорит о том, что деньги не могут пойти на любые наши потребности — мы должны создать качественную инфраструктуру в городах и районах. Речь про объекты, которые будут генерировать развитие экономики, — жилищное строительство, объекты туризма и другие», — сказала Вера Щербина.