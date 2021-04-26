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Помимо длинных майских приморцев ждут еще три выходных подряд

26 апреля 2021, 00:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
Владимир Путин объявил майские праздники непрерывными
Президент России Владимир Путин 23 апреля согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая включительно.

11 мая россияне впервые в мае должны выйти на работу. После этого приморцев ждет короткая рабочая неделя — всего четыре дня.

Попова аргументировала свою инициативу тем, что в этом случае гражданам не придется несколько раз покидать города и возвращаться обратно в общественном транспорте, что влечет за собой риски более активного распространения коронавирусной инфекции.

Как заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, речь о новом локдауне на майские праздники в России не идет.

Напомним, кроме этого приморцев ждут еще три выходных подряд в июне. День России, который отмечается 12 июня, в 2021 году выпадает на субботу. Поэтому, согласно производственному календарю, праздничный выходной перенесут на понедельник, 14 июня.

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