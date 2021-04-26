Помимо длинных майских приморцев ждут еще три выходных подряд

11 мая россияне впервые в мае должны выйти на работу. После этого приморцев ждет короткая рабочая неделя — всего четыре дня.
Попова аргументировала свою инициативу тем, что в этом случае гражданам не придется несколько раз покидать города и возвращаться обратно в общественном транспорте, что влечет за собой риски более активного распространения коронавирусной инфекции.
Как заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, речь о новом локдауне на майские праздники в России не идет.
Напомним, кроме этого приморцев ждут еще три выходных подряд в июне. День России, который отмечается 12 июня, в 2021 году выпадает на субботу. Поэтому, согласно производственному календарю, праздничный выходной перенесут на понедельник, 14 июня.