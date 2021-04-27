Готовится к сдаче в аренду причал № 75 морского порта Находка

Причал № 75
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год постройки
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1965
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год последней реконструкции
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1973
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год последнего капитального ремонта
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1998
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длина объекта
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150 м
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ширина объекта
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20 м
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площадь объекта
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3 940 кв.м
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тип конструкции
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Конструкция причала представляет собой стенку вертикального типа (гравитационная стенка из обыкновенных массивов). Верхнее строение: железобетон;
Покрытие территории: монолитное, цементно-бетонное, железобетонные плиты.
Швартовные устройства: тумба швартовная типа ТСО-80 с расчетным усилием 80 тс: 8 шт.; Отбойные устройства: трапецеидальные резиновые кранцы типа DOV 600Н длиной 2,0 м. и шагом 6 м: 33 шт.
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Наличие подключения к сетям электроснабжения
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Имеется подключение к сетям энергоснабжения АО «Находкинский МТП».
Напряжение 380 В.
Максимальная потребляемая мощность 450 кВт
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Наличие подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения; канализации и телефонной связи
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отсутствует
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Наличие дополнительного оборудования
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— подъездные железнодорожные пути шириной колеи 1524 мм длиной 184,15 м;
— подкрановый путь шириной колеи 15,3 м длиной 181,5 м;
— крановые электроколонки: 3 шт.
Все перечисленные объекты принадлежат иным организациям и в аренду не сдаются