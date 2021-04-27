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Готовится к сдаче в аренду причал № 75 морского порта Находка

27 апреля 2021, 00:33
Фото: www.rosmorport.ru
Поиск потенциальных участников аукциона на право заключения договора аренды объекта федерального недвижимого имущества — Причал № 75 (морской порт Находка), закрепленного за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения, находящегося на балансовом учете Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»

Причал № 75

  • целевое назначение: перегрузка генеральных грузов;
  • вид государственной регистрации права: хозяйственное ведение;
  • дата и номер государственной регистрации права: 02.10.2012 № 25-25-18/058/2012-030;
  • кадастровый номер объекта: 25:31:010201:891;
  • местонахождение объекта: ул. Астафьева, д.13, в 240 м к западу от здания управления 3-го грузового района, г. Находка, Приморский край, Россия, морской порт Находка;
  • основные технические характеристики объекта:

год постройки

1965

год последней реконструкции

1973

год последнего капитального ремонта

1998

длина объекта

150 м

ширина объекта

20 м

площадь объекта

3 940 кв.м

тип конструкции

Конструкция причала представляет собой стенку вертикального типа (гравитационная стенка из обыкновенных массивов). Верхнее строение: железобетон;

Покрытие территории: монолитное, цементно-бетонное, железобетонные плиты.

Швартовные устройства: тумба швартовная типа ТСО-80 с расчетным усилием 80 тс: 8 шт.; Отбойные устройства: трапецеидальные резиновые кранцы типа DOV 600Н длиной 2,0 м. и шагом 6 м: 33 шт.

Наличие подключения к сетям электроснабжения

Имеется подключение к сетям энергоснабжения АО «Находкинский МТП».

Напряжение 380 В.

Максимальная потребляемая мощность 450 кВт

Наличие подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения; канализации и телефонной связи

отсутствует

Наличие дополнительного оборудования

— подъездные железнодорожные пути шириной колеи 1524 мм длиной 184,15 м;

— подкрановый путь шириной колеи 15,3 м длиной 181,5 м;

— крановые электроколонки: 3 шт.

Все перечисленные объекты принадлежат иным организациям и в аренду не сдаются
  • балансовая (остаточная) стоимость объекта по состоянию на 31.03.2021 составляет: 177 627 000,00 (20 541 666,72) руб.;
  • размер стоимости права пользования объектом по договору аренды будет установлен на уровне не ниже стоимости, определенной по результатам оценки независимым оценщиком.
  • дополнительную справочную информацию об объекте можно посмотреть на сайте www.rosmorport.ru в разделе «Аренда имущества предприятия».
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