Готовится к сдаче в аренду причал № 75 морского порта Находка

Швартовные устройства: тумба швартовная типа ТСО-80 с расчетным усилием 80 тс: 8 шт.; Отбойные устройства: трапецеидальные резиновые кранцы типа DOV 600Н длиной 2,0 м. и шагом 6 м: 33 шт.

Конструкция причала представляет собой стенку вертикального типа (гравитационная стенка из обыкновенных массивов). Верхнее строение: железобетон;

Наличие подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения; канализации и телефонной связи

Наличие дополнительного оборудования