Роза Чемерис зарегистрирована кандидатом на праймериз

«Того, кто сможет победить и в мае, и, главное, — в сентябре, когда соперники будут не только с амбициями и желаниями, но и с реальным рейтингом и ресурсом поддержки (как личным, так и своих партий). И я точно знаю: на этом сложном округе представить нашу партию достойнее других я могу. У меня действительно есть тот уровень узнаваемости, поддержки и внутреннего потенциала, позволяющие это сделать. И делать это я буду. Потому что мне не все равно. Только нам с вами решать, каким будет будущее той большой территории, входящей в состав 62-го округа. Нас слышат сейчас. И будут слышать больше и больше. Даю слово!», — написала Роза Чемерис в своем телеграмм-канале.