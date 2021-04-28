Депутат Игорь Шауфлер поздравил приморских врачей скорой помощи с профессиональным праздником

«Ситуация, в которой мы все находимся, показала всему миру, насколько самоотверженными могут быть медицинские работники. В борьбе с коронавирусом они — на передовой. В ваш профессиональный праздник хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы, превозмогая усталость, оказываете помощь жителям города Артёма. Желаю вам здоровья и успехов в вашем нелёгком труде. Недавно мы дали старт нашему социальному проекту „Открытые сердца“, призванному помочь людям, столкнувшимся с коронавирусной инфекцией. Сейчас мы активно работаем в этом направлении и сегодня поздравляем работников скорой помощи также в рамках этого проекта», — заявил Шауфлер.