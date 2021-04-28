Ещё одна вакцина от коронавируса поступила в Приморье

«Вакцина „КовиВак“ имени центра Чумакова сделана по классической методике, в отличие от предыдущих вакцин — „Спутник V“ и „ЭпиВакКорона“. Данный препарат содержит полноценный вирус, а не его часть. Важно, что сам вирус деактивирован (уничтожен). Цикл приема будет состоять из двух прививок, только с разницей между ними в 14 дней, а не 21, как у других. Также, по словам специалистов, полноценный иммунитет от вируса выработается уже после первой вакцинации, а вторая лишь укрепит и усилит эффект. Полную информацию о вакцине можно посмотреть на сайте Правительства Приморья», — рассказали в ведомстве.