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Ещё одна вакцина от коронавируса поступила в Приморье

28 апреля 2021, 03:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
1560 доз третьей российской вакцины от COVID-19 «КовиВак» поступили в Приморье. В правительстве региона отметили, что вакцину распределят по пунктам вакцинации, которые работают на выезде.

По информации приморского минздрава, двухкомпонентная вакцина «КовиВак» имеет традиционные условия хранения +2… +8 градусов, поэтому ее будут использовать преимущественно мобильные прививочные бригады.

«Вакцина „КовиВак“ имени центра Чумакова сделана по классической методике, в отличие от предыдущих вакцин — „Спутник V“ и „ЭпиВакКорона“. Данный препарат содержит полноценный вирус, а не его часть. Важно, что сам вирус деактивирован (уничтожен). Цикл приема будет состоять из двух прививок, только с разницей между ними в 14 дней, а не 21, как у других. Также, по словам специалистов, полноценный иммунитет от вируса выработается уже после первой вакцинации, а вторая лишь укрепит и усилит эффект. Полную информацию о вакцине можно посмотреть на сайте Правительства Приморья», — рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что всего с начала прививочной кампании Приморский край получил почти 120 тысяч комплектов вакцин.

Для массовой вакцинации поступает вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), в ограниченном количестве пришли препараты «ЭпиВакКорона» (2 420 доз) и «КовиВак» (1 560 доз).

«Поступление вакцин с традиционными условиями хранения позволит нам расширить мобильную форму работы по иммунизации населения — развернуть пункты в торговых центрах по аналогии с прививочной кампанией против гриппа, успешно проведенной осенью», — сообщила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

По данным оперативного штаба, на 28 апреля первую прививку получили более 98 015 жителей края, а 66 942 человека завершили иммунизацию. При этом около 60% из общего числа — люди старшего возраста.

Медики отмечают, что перед вакцинацией никакие тесты и анализы не требуются.

Специалисты напомнили, что в муниципалитетах Приморья развернули 52 стационарных прививочных пункта, дополнительно работают 16 мобильных пунктов.

Жители могут записаться на иммунизацию по телефону поликлиники, в которой открыт пункт, в регистратуре поликлиники, а также на портале Госуслуги. При наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС граждане могут получить прививку в любом удобном пункте вакцинации, без прикрепления по месту жительства.

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