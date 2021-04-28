В Приморье началось голосование за объекты благоустройства на 2022 год

По словам Полины Степаненко, за три года в крае было благоустроено почти 300 общественных пространств. «Я невероятно рада, что участвую в федеральном проекте, как куратор по Владивостоку, и могу наблюдать, как меняется мой родной город и все Приморье. Проект позволяет сделать новые детские и спортивные площадки для проведения досуга, а также парки и скверы для отдыха. Это очень нужное и важное дело! Каждый из вас имеет возможность преобразить свою территорию. Голосуйте!» — обратилась к жителям Полина Степаненко, куратор территорий по г. Владивостоку, заместитель руководителя Центра управления регионом Приморского края.