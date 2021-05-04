Энергию — в профессию

Приморский краевой энергетический колледж — одно из тех учебных заведений, где готовят энергетиков среднего звена. История такого специального образования в Приморье началась более 50 лет назад. Сейчас у колледжа два филиала — один в Артёме, а другой во Владивостоке, на улице Борисенко, 104. По словам директора колледжа Анатолия Кельдюшева, учебное заведение ежегодно успешно выполняет план набора по бюджетным и коммерческим местам. Первое зачисление обычно проходит в середине августа, а затем следует вторая волна приёма.