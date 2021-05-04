Распишитесь и получите

Мисселинг — форма недобросовестного взаимодействия финансистов с потребителями — вошла в жизнь россиян относительно недавно, но прочно. Пик жалоб на продажи ненужных услуг пришелся на 2018-2019 годы, а уже по итогам 2020 было отмечено их падение. Однако жалобы в Банк России на то, что сотрудник финансовой организации не до конца проинформировал покупателя о том, на что он подписывается, до конца не исчезли.
Что такое мисселинг, чем он опасен и как не оказаться обманутым, разбирался «Золотой Рог».
Разберемся в терминологии
Что же такое мисселинг? Несмотря на то, что слово прочно вошло в лексикон финансистов и экономистов, для остальных оно остается непонятным и пугающим. Хотя на самом деле мисселинг — явление довольно распространенное и понятное. Если говорить простым языком, это умалчивание о некоторых особенностях товара или услуги.
«По сути, мисселинг — это обман. Когда вы приходите за одним, а получаете совершенно другое, но узнаёте об этом спустя какое-то время. Чаще всего мисселинг можно встретить именно в банковской сфере и в сфере страхования. Человек приходит туда с каким-то кредитом доверия к системе, поэтому верит тому, что ему говорят или советуют. Пришли вы, например, в банк, чтобы положить деньги на счёт, а выходите оттуда с кредитной картой и полисом страхования жизни. Вам навязали услугу, которая вам была не нужна и которой вы, скорее всего, не воспользуетесь — это классический мисселинг», — рассказывает независимый экономист Александр Киктенко.
Возникает вполне логичный вопрос: в силу каких причин мисселинг чаще всего встречается в банке и страховых компаниях? Ответ прост — деньги. Менеджеры получают премии за каждый проданный продукт. Чем больше страховок или кредитных карт они продадут, тем больше получат денег.
«И избежать такой схемы, к сожалению, не удастся. Потому как именно такая схема двигает бизнес в общем и повышает продажи в частности. ЦБ, конечно, пытается с этим бороться, и результаты есть. Например, с вводом обязательного информирования о полной стоимости кредита мисселинг в этой сфере почти сошел на нет. Но до полной победы ещё далеко. Как не стать жертвой мисселинга? Наверное, лучшим вариантом будет повышение своей финансовой грамотности. Или учитесь сами, или берите с собой в банк экономически подкованного знакомого. В противном случае будьте готовы к тому, что вас могут обмануть вполне официально, я бы даже сказал, законно», — отметил экономист.
Дальневосточный колорит
По данным Дальневосточного ГУ Банка России, в 2020 году от жителей федерального округа жалоб на мисселинг к регулятору поступило всего 189 — против 452 годом ранее. И во всех случаях продажа одних продуктов под видом других осуществлялась в кредитных организациях.
«С ростом популярности альтернативных инструментов инвестирования регулятор начал фиксировать жалобы на продажу под видом вкладов продуктов и услуг брокеров, а также доверительных управляющих, чего не было год назад. Дальневосточники направили 38 подобных обращений», — отметила советник экономический Аппарата Дальневосточного главного управления Банка России Елена Швецова.
Впрочем, радоваться рано — недобросовестные практики, когда полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни продавались без качественного информирования потребителя об особенностях и рисках таких продуктов, в прошлое не уходят. В 2020 году жалоб на такие нарушения поступило 136.
«Банк России выявил недобросовестные практики продажи инвестиционных страховых полисов, в первую очередь ИСЖ и НСЖ, под видом вкладов с высокой доходностью. Мы рекомендовали ограничить продажу таких продуктов, чтобы защитить граждан, которые не всегда понимают отличия между сберегательными и инвестиционными инструментами и рискуют потерять вложенные средства», — добавила Елена Швецова.
Личная история
История жительницы Приморья Светланы Логуновой более чем стандартная — обратилась в банк для того, чтобы положить свои сбережения на счет.
«У меня была сумма денег. В банке мне предложили вместо обычного вклада, как сказали, более выгодные продукт: инвестиционное страхование жизни. Сказали, что все надежно застраховано. А почему бы нет?», — рассказывает Светлана Логунова.
В конечном счете женщина согласилась с предложением и вместо депозита приобрела страховой полис. Уже после поняла, что теперь ее деньги будут храниться не в том банке, куда она обратилась, а в некой компании. Пока остается только верить в то, что предложение будет действительно выгодным. Хотя определенные риски здесь есть.
«Надо понимать, что банк в этом случае, как правило, выступает агентом. Либо участника фондового рынка, либо страховой компании. Он продает уже не свой продукт», — говорит руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.
Как отмечают представители Банка России, одна из больших проблем последнего времени — это как раз недостаточная разъяснительная работа. Когда людям не доносится разница между основными финансовыми продуктами.
Как не остаться без денег
По мнению независимого экономиста Александра Киктенко, при заключении любого договора важно добиться от сотрудника финансовой организации ответа на четыре вопроса:
По сути, инвестиционные продукты — это абсолютно легальный способ вложения ваших средств, и предложение приобрести их не является мошенничеством. Доказать, что вас ввели в заблуждение будет достаточно сложно, а финансовые затраты на судебные тяжбы могут оказаться иногда равны или даже выше той суммы, которую вы инвестировали. Гораздо проще и безопаснее тщательно изучить договор, прежде чем его подписать. И если уж вы решитесь на инвестирование, не забудьте сначала сформировать «подушку безопасности» - неприкосновенную сумму, которая поможет вам в трудной ситуации, если доход от инвестирования окажется не таким, на который вы рассчитывали. Инвестируйте только те деньги, которые вы не боитесь потерять.