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Ровно ехать!

4 мая 2021, 08:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
В первые дни мая во Владивостоке начался ремонт еще нескольких важных автодорог. Так, старое покрытие за субботу и воскресенье сняли на повреждённых участках улиц Толстого, Нижнепортовой, Корабельной Набережной, Днепровской, Ильичева, Южно-Уральской, Печорской и Вострецова.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства города Владивостока, работы несколькими бригадами ведутся круглосуточно.

«Восстановительным ремонтом повреждённых участков дорог в городе заняты пять подрядных коммерческих организаций и муниципальное предприятие „Содержание городских территорий“. Работы проводят как в дневное, так и в ночное время», — заявили специалисты.

Отметим, что в ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтные работы ведутся на улицах Окатовой, Харьковской, Ладыгина, Бородинской, Ватутина, Посьетской и Адмирала Захарова. Помимо этого, за счёт городского бюджета и субсидий ремонт проводят на Тобольской, Жигура (от Аллилуева до дома № 52 на Жигура), Стрелковой, Садгородской и Свердлова (от остановки общественного транспорта «Садгород» до остановки общественного транспорта «Свердлова»).

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