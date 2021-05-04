Ровно ехать!

Отметим, что в ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтные работы ведутся на улицах Окатовой, Харьковской, Ладыгина, Бородинской, Ватутина, Посьетской и Адмирала Захарова. Помимо этого, за счёт городского бюджета и субсидий ремонт проводят на Тобольской, Жигура (от Аллилуева до дома № 52 на Жигура), Стрелковой, Садгородской и Свердлова (от остановки общественного транспорта «Садгород» до остановки общественного транспорта «Свердлова»).