Во Владивостоке ищут подрядчиков для ремонта лестниц

Во Владивостоке ищут подрядчиков для ремонта лестниц
Сегодня, 12:00ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Мэрия Владивостока объявила аукцион на поиск подрядной организации для ремонта городских лестниц по 11 адресам. Условие — выполнить работы до 31 августа, сообщает пресс-служба администрации.

Специалисты городского управления дорог и благоустройства отметили, что ремонт лестниц пройдёт по адресам: Нерчинская, 27, Октябрьская, 16, Шошина, 29, Героев Варяга, 12, Енисейская, 6 и 17, Маковского, 41, Камский переулок, 5, проспект Красного Знамени, 23, 102 и 107.

«В планах на текущий год — ремонт и восстановление лестниц более чем по 20 адресам. Этот список регулярно пополняется. Также в этом году планируем смонтировать лестницу на улице Анны Щетининой, 22 и благоустроить лестницу на Светланской, 119б», — рассказали в ведомстве.

В прошлом году, по данным специалистов, ремонт и замена лестниц прошёл более чем по 40 адресам: Светланской, 173, Борисенко, 44, 94 и 100, Адмирала Юмашева, 28 и 38, Кирова, 14/1, Днепровской, 16, Сахалинской, 48 и 58, 3-й Строительной, 9, Космонавтов, 19, Адмирала Кузнецова, 50а, Луговой, 45/2 и 55, Невельского, 29, Суханова, 3а, Зои Космодемьянской, 29 — 31, Кипарисовой, 18 и 20, проспекте Красного Знамени, 129, Русской, 65а стр. 3, Вострецова, 2, Аллилуева, 6, Калинина, 39 и 51, Интернациональной, 56 и другие.

Стоит отметить, что в первую очередь ремонт проведут рядом со школами, детскими садами, другими социальными объектами, а также рядом с многоквартирными домами и остановками общественного транспорта.

Сюжеты:
Приморский край
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