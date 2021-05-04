Золотой литр: рост цены на бензин в Приморье обусловлен рядом факторов

От 30 копеек до одного рубля – на столько выросла цена за литр топлива на заправках Владивостока. Впрочем, как говорят эксперты, это далеко не предел, и ожидать снижения в ближайшее время не стоит. Причин тому несколько: это и рост акцизов, и снижение объемов на Санкт-Петербургской сырьевой бирже. Всего же можно назвать шесть факторов, объясняющих, почему литр нефти на внутреннем рынке в ближайшее время дешеветь не будет.