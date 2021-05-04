Золотой литр: рост цены на бензин в Приморье обусловлен рядом факторов

От 30 копеек до одного рубля – на столько выросла цена за литр топлива на заправках Владивостока. Впрочем, как говорят эксперты, это далеко не предел, и ожидать снижения в ближайшее время не стоит. Причин тому несколько: это и рост акцизов, и снижение объемов на Санкт-Петербургской сырьевой бирже. Всего же можно назвать шесть факторов, объясняющих, почему литр нефти на внутреннем рынке в ближайшее время дешеветь не будет.
Краткий обзор
Всего в Приморье работают семь сетей АЗС, две из которых относятся к вертикально-интегрированным – это ННК и Роснефть.
Если посмотреть цены на заправках каждой сети, только на одной из них приобрести топливо можно по привычным ценам. Впрочем, на заправках именно этой АЗС и так приходится платить больше всего.
Рассмотрим внимательно.
АЗС «ННК- Приморнефтепродукт». Здесь цена за литр АИ-92 (одного из самых ходовых) на начало апреля составила 46,9 (рост к марту – 1,64%). На АЗС РН-Востокнефтепродукт за тот же объем такого же топлива придется заплатить 47,10 (рост – на 0,7%). На «Октанте» литр АИ-92 обойдется в 49,97 (рост – 0%), на «Бензо» - 48,49 (рост - 0%), на «Восток-Ойл» Аи-92 стоит 48,90 (рост – на 2%), на «RS-Нфть» - 44,90 (на 0,9%), на АЗС сети Östwald – 45,30 (на 0,9%).
Сейчас на Дальнем Востоке работают два нефтеперерабатывающих завода – в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Ежегодно автолюбителям региона требуется 6 миллионов тонн топлива. Два завода в совокупности производят всего 4 миллиона тонн. Остальное приходится докупать.
Акцизом больше
Одним из основных источников поставок топлива на внутренний рынок является Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Она позволяет приобрести игрокам рынка сырую нефть для дальнейшей переработки. Сейчас ситуация сложилась так, что из-за сокращения объемов поставок на бирже продается бензина меньше, а стоит он больше.
«АЗС вынуждены покупать топливо на бирже дороже, чем оно продаётся в рознице», - цитируют «Известия» главу Приморского топливного союза Владимира Черскова. «И к этим ценам нужно еще прибавить около 5 рублей на литр, которые составляют дополнительные затраты заправок. Если ситуация продлится до июня, вероятно, начнется банкротство (независимых) АЗС».
Факт того, что Россия является одной из крупнейших стран-добытчиков черного золота, стал практики штампом. Однако самый большой парадокс - для компаний, производящих топливо, процесс крайне затратен. Дело в том, что до 65% стоимости российского бензина приходится на налоги и сборы.
Давайте попробуем разобраться. Саму нефть в России приобретают только нефтеперерабатывающие заводы. И уже они перерабатывают сырье в топливо, которое в дальнейшем поступает на АЗС .
Формально потребители не должны замечать колебаний цены и изменений на мировых рынках. Однако на стоимость конечного продукта – топлива – очень сильно влияет постоянное повышение правительством акцизов.
«Этот косвенный налог, как и НДС, включается в стоимость товара и оплачивается конечным потребителем. В цене российского бензина акцизы занимают от 18 до 30 процентов, а все налоги в совокупности — до 65 процентов», - говорит экономист Александр Киктенко.
За последние пять лет ставка акцизов увеличилась почти вдвое - с 7530 руб./т до 13262 руб./т (в начале 2021 года рост составил 510 руб./т) на автобензин и с 5244 руб./т до 9188 руб./т. (подорожал на 353 руб./т) на дизельное топливо.
Рыночные колебания
Впрочем, это далеко не единственные причины, которые влияют на колебания цены.
«Нельзя взять какую-то одну причину и сказать: вот, дело все в ней. Это и рост акцизов, и сокращение биржевых объемов. Еще зимой на внутренний рынок поступало на 8,4% топлива меньше, чем в декабре 2019 года», - говорит экономист Александр Киктенко.
Еще одна причина – подорожание топлива. Дело в том, что для расчета за нефть используются доллары. И если баррель стоит 30 долларов, а доллар стоит 60 рублей, то баррель стоит 1800 рублей. Если цена барреля не меняется, но меняется курс валюты и она начинает стоить 61 рубль за доллар, то баррель становится уже 1830 рублей. Поэтому чем дешевле рубль, тем дороже в рублях получается бензин, сделанный из барреля нефти.
Еще один факт - налоги на добычу полезных ископаемых.
«Дело в том, что наш федеральный бюджет всё ещё очень зависит от налогов нефтегазовых компаний (нефтегазовая игла). Более того, нефтегазовый сектор – наиболее устойчивый сектор экономики страны. В нём компании не разоряются и закрываются, а наоборот, модернизируются, расширяются и чувствуют себя хорошо. Поэтому госбюджет старается взять от них по максимуму, постоянно увеличивая налоговую нагрузку. Налог на добычу полезных ископаемых НДПИ с 2021 года увеличился», - говорит Александр Киктенко.
Впрочем, правительство попробовало компенсировать затраты, введя таможенные льготы для нефтегазовиков. Однако это снова приводит к тому, что продавать нефть на мировом рынке становится выгоднее, чем на внутреннем.
Сейчас Минэнерго рассматривает предложения по субсидированию доставок топлива на Дальний Восток.
«Для поддержки сектора АЗС, в том числе и независимого сегмента, <...> внесен в правительство проект постановления, направленный на субсидирование затрат на перевозку нефтепродуктов железнодорожным транспортом в направлении Дальневосточного федерального округа <...> в размере до 4 тысяч рублей за тонну», — сообщают в Минэнерго.
Есть предложение по увеличению норм биржевых продаж бензинов до 15% от объемов производства, но пока норматив биржевых продаж бензинов увеличен только с 10% до 11% от объема производства.
Совокупность всех факторов позволяет говорить о том, что цены продолжат расти.
Ольга ИЛЬЧЕНКО.