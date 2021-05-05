«Терминал Астафьева» завершил очередной этап работ по возведению защитного навеса

Цель работ — полный переход «Терминала Астафьева» на экологически чистую перевалку. Строительство навеса — это уже четвёртый этап программы. Проект реализуется под контролем всероссийских общественных экологических организаций. В январе, в период максимальных ветров, федеральные эксперты-экологи «Зеленого патруля», аккредитованные при Росприроднадзоре, лично побывали на площадке «Терминала Астафьева». Там они лично убедились в том, что, помимо строящегося навеса, здесь уже эффективно работают другие технологии, направленные на снижение пыли: ветрозащитные экраны, снежные пушки, собственная лаборатория и центр управления предприятия. Результат проверки – подписанная «Зеленая декларация» и продолжающийся регулярный мониторинг экспертами хода строительства.