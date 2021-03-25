«Терминал Астафьева» приступил к реконструкции поля ФК «Океан»

Подрядная организация начала демонтаж аварийных трибун нижнего поля стадиона «Водник» в Находке. Работы идут в рамках заключенного договора о развитии между «Терминалом Астафьева» и футбольным клубом «Океан».

Фото: АО "Терминал Астафьева" «Сейчас приведем в порядок бетонные конструкции, зачистим и покрасим металлические части, после чего уложим новое деревянное покрытие и установим новые кресла. Вместимость стадиона составит 2500 человек», — рассказал директор компании-подрядчика Сергей Шалупайко. Кроме стандартных работ во время реконструкции будет решена давняя проблема этого стадиона: строители сделают новую систему водоотведения, чтобы вода не заливала подтрибунные помещения. Также более десяти лет на объекте не было освещения — новые прожекторы уже заказаны. После этого пройдут работы по замене искусственного покрытия самого поля. Играть находкинские футболисты будут на современном газоне. По словам исполнительного директора АО «Терминал Астафьева» Александра Ганина, реконструкция нижнего поля стадиона «Водник» началась строго по графику производства работ. «Наше предприятие всегда поддерживает социальную жизнь Находки. Важным в ней был и остается легендарный футбольный „Океан“, регулярно собиравший полные трибуны болельщиков. Поэтому мы посчитали необходимым поддержать команду и первым делом привести в порядок инфраструктуру клуба. Первый этап работ планируем завершить летом этого года», — отметил Ганин. Стоит отметить, что в рамках инвестиционного соглашения после реконструкции нижнего поля стадиона «Водник» с установкой освещения, трибун и укладкой газона, «Терминал Астафьева» получит права на него. После этого здесь организуют учебно-тренировочную работу для профессиональных футболистов и резерва «Океана». При этом, стадион будет доступен и для любительских команд.

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