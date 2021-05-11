Второй фестиваль «В_город» в 2021 году состоится во Владивостоке уже 22 мая

«Несмотря на сюрпризы небесной канцелярии, проект получился, за что говорим большое спасибо всем его участникам — музыкантам и предпринимателям. Один концерт смогли провести даже онлайн. А уникальность проекта в том, что здесь не тратятся бюджетные средства — все коллективы выступают совершенно бесплатно. Наша задача — лишь предоставить им площадку. Вновь мы встретимся в рамках проекта „В_город“ уже 22 мая», — рассказал глава МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» Салават Галиев.