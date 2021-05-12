«Терминал Астафьева» приступил к монтажу ферм навеса над предприятием

«Если хотя бы один стивидор сделает перевалку закрытой будет намного лучше. „Терминал Астафьева“ первые и пока единственные, кто начал эту работу. Притом, что они не только строят закрытую перевалку, но и делают для людей больше всех по социальным проектам в Находке. Насколько я знаю, они уже расселили 47 семей из бараков. Кому мы только не писали, кому только не обращались. А „Терминал Астафьева“ обещал и сдержал своё слово. Хотелось бы, чтобы глава города помогал им в этой работе, больше обращал внимание», — рассказала Галина Анатольева.