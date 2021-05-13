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Во Владивостоке обсудят прозрачность предстоящих выборов

13 мая 2021, 02:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
Блогеров и политологов приглашают на открытую дискуссию

В 15 часов в штабе общественной поддержки Розы Чемерис во Владивостоке состоится круглый стол. Темой мероприятия станут предстоящие в 2021 году выборы. В рамках темы «За честные выборы» политологи блогеры Приморья обсудят, как идут праймериз в 2021 году и том, какие могли бы быть механизмы общественного контроля.

Напомним, ход праймериз «Единой России» в Приморье уже стал темой для обсуждения в блогосфере. Не первый раз проходит информация о том, что для обеспечения победы некоторых кандидатов будет использоваться административный ресурс.

О важности прозрачности и открытости голосования не раз говорило руководство «Единой России». Более того, приморские эксперты в большинстве своем уверены, что именно открытость и конкурентность праймериз существенно повысят доверие граждан к кандидатам и партии в целом.

«Однако в медиасфере края уже не раз звучали высказывания о том, что ряд кандидатов поставлены в более выгодные условия. Звучали имена согласованных кандидатов. Это уже создает не одинаковые позиции на старте», — отметил политолог Андрей Кудисов.

Политолог считает, что любые сомнения в ходе процедуры праймериз наносят ущерб не только партии, но и всей системе власти в стране.

В качестве примера аналитики приводят ситуацию с отказом в рассмотрении жалобы Розы Чемерис на проблемы с размещением наружной рекламы. «Жалоба кандидата на отказ в размещении наружной рекламы так и не была рассмотрена в установленный срок. Данная ситуация косвенно указывает на попытки административного давления на Чемерис и создание ей искусственных препятствий для ведения агитации», — отметил политолог Вячеслав Беляков.

Один из тезисов кампании Розы Чемерис — необходимость широкого вовлечения общественности в определение кандидата, который получит право представлять Партию «Единая Россия» на выборах. И это не просто декларация, политик убеждена: только прямое общение с жителями на местах, честный разговор об их проблемах и заботах могут вернуть избирателям уверенность в ценности их голоса и вовлечения в политику.

«Таким образом ни у кого не возникнет вопросов к честности процесса. К сожалению, и это без относительно проходящего в регионе, за последние годы доверие к самой процедуре выборов подорвано не всегда корректными действиями и заявлениями некоторых оппозиционных сил. Но такие высказывания опасны для самой страны, так как подрывают демократическую составляющую голосования», — говорит Андрей Кудисов.

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