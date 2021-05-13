Всероссийские соревнования по робототехнике во Владивостоке поддержит «Ростелеком»

«Соревнования по робототехнике помогают создавать и развивать местное инженерное сообщество. Это площадка, где школьники обмениваются опытом, преодолевают трудности и, конечно, борются за победу. Все это стимулирует развитие как инженерных навыков детей, так и робототехнику края и страны в целом. Мы желаем всем участникам удачи, и уверены, что они уже победители, так как занимаются современным, востребованным и перспективным направлением», — рассказала пресс-секретарь Центра развития робототехники Оксана Ракитина.