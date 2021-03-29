«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету отдалённый поселок Приморья

«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету посёлок Восток Приморского края, расположенный в 480 километрах от Владивостока. В компании отметили, что этот населенный пункт — самый северный объект, подключенный к оптике провайдера.

Фото: ПАО «Ростелеком» Восток —крупнейший на данный момент поселок, который Приморский филиал «Ростелекома» подключил в 2020 году. Чтобы обеспечить жителям и предприятиям высокоскоростной интернет, сотрудники «Ростелекома» построили более 175 километров оптоволоконных линий связи — их проложили в кабельной канализации поселка, что позволило снизить риск повреждения инфраструктуры и работы крупногабаритной техники. По словам специалистов, размещение линий связи под землей значительно увеличивает срок их службы и сокращает издержки эксплуатации. Проект реализован за счет собственных средств оператора. В компании отметили, что несмотря на сложные климатические условия и рельефные особенности Красноармейского района, связистам компании удалось построить оптическую магистраль за три месяца. В «Ростелекоме» отметили, что современные технологии доступны для всех юридических лиц. Предприятия уже подключают самые современные цифровые услуги — «Виртуальная АТС», «Виртуальный ЦОД», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «Информационная безопасность». «Строительство оптики к удаленным населенным пунктам — комплексная, часто непростая задача. Для обеспечения единственного населённого пункта Востокского городского поселения линии связи прокладывались через лесные массивы, сквозь сопки и болота, часто — при чрезвычайно суровой погоде. Появление скоростного интернета — это важный шаг к повышению качества жизни в поселке. Теперь почти четыре тысячи человек, проживающие в Востоке, не покидая населенный пункт, смогут записаться на прием к врачу, воспользоваться госуслугами. В этом году мы продолжим работу по строительству оптики в малых населенных пунктах края», — рассказал директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов. Уже сейчас к интернету подключены социально-значимые объекты поселка, среди которых «Средняя общеобразовательная школа № 31», «53 пожарная часть по охране пгт. Восток 12 отряда противопожарной службы Приморского края» и Администрация Востокского городского поселения. «С появлением интернета учителя нашей школы стали более эффективно выстраивать образовательный процесс. Теперь им доступны автоматизированные системы обучения, новые методики, дополнительные наглядные материалы. У школьников открыт быстрый доступ ко всем нужным в учебе интернет-ресурсам, тренингам и курсам, которые помогут определиться с будущей профессией и подготовиться к сдаче экзаменов»», — рассказала директор «Средней общеобразовательной школа № 31» Зинаида Мазур. Стоит отметить, что «Ростелеком» является крупнейшим в России интегрированным провайдером цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, а также государственных и частных организаций.

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