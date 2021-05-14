Губернатор Приморья поручил завершить строительство дороги на Суражевку за месяц

Дорога «Суражевка-Кролевец» должна быть сдана к 14 июня текущего года. Такое распоряжение дал строителям губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По словам главы региона, ремонтные работы необходимо ускорить, чтобы закончить в срок.

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