Аэропорт Владивосток в 2 раза увеличил международный пассажиропоток

За апрель количество обслуженных пассажиров составило более 114 тыс. пассажиров. Внутренними авиалиниями было перевезено 112 тыс. человек, что превысило показатель предыдущего года более чем в 4 раза. Всего в апреле на международных авиалиниях было обслужено 3 тыс. пассажиров, что в два раза превысило показатель прошлого года.