На семи улицах Владивостока проходит комплексный ремонт

«В этом году в национальный проект „Безопасные качественные дороги“ включены семь улиц. На всех объектах работы стартовали. Если на некоторых адресах сейчас идут подготовительные мероприятия, то на других уже асфальтируют тротуары. К слову, на Окатовой уже приступили к снятию старого покрытия на проезжей части и готовятся к укладке нового асфальта. Он будет уложен в два слоя. Верхним станет слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона», — рассказал главный специалист управления дорог и благоустройства Вадим Малахов.