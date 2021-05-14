Губернатор Приморья поручил завершить строительство дороги на Суражевку за месяц

Дорога «Суражевка-Кролевец» должна быть сдана к 14 июня текущего года. Такое распоряжение дал строителям губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По словам главы региона, ремонтные работы необходимо ускорить, чтобы закончить в срок.

Фото: primorsky.ru По словам строителей, в данный момент работы на участке выполнены на 50%. «Сейчас на объекте задействовано 10 единиц техники, четыре автосамосвала, 20 человек. Ликвидируем пучинообразования, делаем устройство щебеночного основания, кюветов, нижнего слоя покрытия», — сказал главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко. В данный момент к работам присоединились сотрудники «Примавтодора». Глава Приморья отметил, что сейчас на дорогу легла дополнительная нагрузка из-за аварийного путепровода в районе Артемовской ГРЭС. Поэтому необходимо ускорить ремонтные работы. «За месяц дорога должна быть сделана. 14 июня готовую трассу нужно запустить», — сказал Олег Кожемяко. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексей Игнатенко заявил, что все работы будут выполнены в обозначенный Губернатором срок.

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