Губернатор Приморья поручил завершить строительство дороги на Суражевку за месяц

Губернатор Приморья поручил завершить строительство дороги на Суражевку за месяц
Губернатор Приморья поручил завершить строительство дороги на Суражевку за месяц
Сегодня, 11:00ОбществоФото: primorsky.ru
Дорога «Суражевка-Кролевец» должна быть сдана к 14 июня текущего года. Такое распоряжение дал строителям губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По словам главы региона, ремонтные работы необходимо ускорить, чтобы закончить в срок.
Фото:primorsky.ru

По словам строителей, в данный момент работы на участке выполнены на 50%.

«Сейчас на объекте задействовано 10 единиц техники, четыре автосамосвала, 20 человек. Ликвидируем пучинообразования, делаем устройство щебеночного основания, кюветов, нижнего слоя покрытия», — сказал главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

В данный момент к работам присоединились сотрудники «Примавтодора».

Глава Приморья отметил, что сейчас на дорогу легла дополнительная нагрузка из-за аварийного путепровода в районе Артемовской ГРЭС. Поэтому необходимо ускорить ремонтные работы.

«За месяц дорога должна быть сделана. 14 июня готовую трассу нужно запустить», — сказал Олег Кожемяко.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексей Игнатенко заявил, что все работы будут выполнены в обозначенный Губернатором срок.

Сюжеты:
Приморский край
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