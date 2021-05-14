Губернатор Приморья поручил завершить строительство дороги на Суражевку за месяц

По словам строителей, в данный момент работы на участке выполнены на 50%.
«Сейчас на объекте задействовано 10 единиц техники, четыре автосамосвала, 20 человек. Ликвидируем пучинообразования, делаем устройство щебеночного основания, кюветов, нижнего слоя покрытия», — сказал главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.
В данный момент к работам присоединились сотрудники «Примавтодора».
Глава Приморья отметил, что сейчас на дорогу легла дополнительная нагрузка из-за аварийного путепровода в районе Артемовской ГРЭС. Поэтому необходимо ускорить ремонтные работы.
«За месяц дорога должна быть сделана. 14 июня готовую трассу нужно запустить», — сказал Олег Кожемяко.
Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексей Игнатенко заявил, что все работы будут выполнены в обозначенный Губернатором срок.