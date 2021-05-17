«Ростелеком» бесплатно познакомит приморцев с Wink

Wink — это цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус. К одной учетной записи можно привязать до пяти различных устройств: домашний телевизор (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфон или планшет (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбук и компьютер (на видеопортале wink.rt.ru). Благодаря их синхронизации абонент может поставить на паузу эфир, который он смотрел, например, на ноутбуке, и продолжить просмотр с того же момента на планшете.