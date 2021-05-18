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Детский телефон доверия получит короткий номер

18 мая 2021, 00:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
До конца текущего года детский телефон доверия получит короткий номер 124

«В конце 2021 года помощь детского телефона доверия станет доступна с мобильных телефонов по короткому номеру 124», — сообщили «РИА Новости» в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, 17 мая детскому телефону доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 исполнилось 11 лет. Детский телефон доверия объединил единой сетью служб оказания доступной, бесплатной и анонимной экстренной психологической помощи детям все регионы страны. За эти годы было принято 10 миллионов обращений.

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