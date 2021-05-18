Дмитрий Лёгкий: Работаю для жителей «Первомайки»

«Конечно, я против точечной застройки. Сейчас у нас чаще всего застройщики буквально впихивают новостройки между уже существующими жилыми домами. Часто на тех местах, где теперь стоит очередная высотка, раньше была детская площадка или небольшой скверик, где могли провести время пенсионеры, мамы с детьми. Я считаю, что город необходимо застраивать микрорайонами там, где для этого есть необходимые площади и инфраструктура», — сказал Дмитрий Лёгкий. Он также подчеркнул, что Владивостоку необходимо больше облагороженных городских пространств — парков, скверов, где можно было бы отдохнуть с семьёй.